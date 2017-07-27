Человек с большой буквы. Чемпион РФ по пара-каратэ рассказал о воле к победе

Спортсмен Сергей Семайкин, оказавшийся прикованным к инвалидному креслу из-за несчастного случая, стал героем новой серии роликов проекта #ЖИТЬ.

Проект #ЖИТЬ запустил серию документальных роликов "Человек с большой буквы" о людях, поражающих своей волей к жизни и способностью превозмогать любые трудности. Героем нового выпуска стал 33-летний Сергей Семайкин.

Мужчина занимался бизнесом в Хабаровске со своим другом, но всё изменил несчастный случай во время заплыва на лодке.

— Двигатель лодки заглох, и нас догнала та самая большая и судьбоносная волна, которая изменила впоследствии всю мою жизнь и твою остановила, — рассказал Семайкин.

Мужчине удалось пережить шторм в три балла и трёхметровую волну, но в этой страшной аварии он потерял друга Шамиля.

Сергей Семайкин оказался в инвалидном кресле, но это не помешало ему проявить волю к жизни и почтить память близкого человека своими спортивными достижениями. Мужчина стал чемпионом РФ по пара-каратэ и подошёл в важному шагу — регистрации Федерации пара-каратэ в России.

— Это спорт для тех, кто хочет двигаться дальше. Для тех, кто не может сейчас ходить на ногах, стоять, ползать — неважно, но после этих занятий они встанут и пойдут, либо поползут. И появится огонь в жизни, и появится цель, к которой они будут идти, — заявил Семайкин.

В первом выпуске "Человека с большой буквы" рассказывается история победившей рак Татьяны Бельковой.