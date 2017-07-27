Американский журналист взял интервью у кулера с водой

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Американский журналист взял интервью у кулера с водой

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Прямо во время эфира Стэн Веретт поинтересовался, как чувствуют себя эти устройства, когда спортсмены вымещают на них свою злость.

На спортивном телеканале ESPN журналист взял интервью у кулера с водой. Как сообщает Sporting News, это произошло во время программы SportsCenter.

Прямо во время эфира Стэн Веретт поинтересовался, как чувствуют себя кулеры, когда спортсмены вымещают на них свою злость. К удивлению зрителей, кулер ответил на вопрос.

Однако многие пользователи "Твиттера" неоднозначно отнеслись к интервью и решили, что телеканал борется за рейтинги достаточно странным способом.

— SportsCenter и в самом деле берёт интервью у кулера с водой. Даже не знаю, почему снижаются рейтинги ESPN, — написал один из пользователей.

Другие же предположили, что в американском спорте наступило затишье, раз интервью начали брать даже у кулера.

— Похоже, в спорте совсем затишье, раз SportsCenter берёт интервью у кулера с водой, — написал другой пользователь.

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