Американский журналист взял интервью у кулера с водой

На спортивном телеканале ESPN журналист взял интервью у кулера с водой. Как сообщает Sporting News, это произошло во время программы SportsCenter.
Wow sportscenter really missing @notthefakeSVP rn; just did an interview w/ a water cooler, seriously, a full interview w/ a water cooler... pic.twitter.com/CaZchYt9Kp— Brandon (@tweetbdon) 26 июля 2017 г.
Прямо во время эфира Стэн Веретт поинтересовался, как чувствуют себя кулеры, когда спортсмены вымещают на них свою злость. К удивлению зрителей, кулер ответил на вопрос.
Однако многие пользователи "Твиттера" неоднозначно отнеслись к интервью и решили, что телеканал борется за рейтинги достаточно странным способом.
#SportsCenter is actually interviewing a water cooler right now. For the life of me, I can't figure out why @espn ratings are dipping. pic.twitter.com/AoLK8rhAbL— Asif Patel (@CantStopTheFunk) 26 июля 2017 г.
— SportsCenter и в самом деле берёт интервью у кулера с водой. Даже не знаю, почему снижаются рейтинги ESPN, — написал один из пользователей.
Другие же предположили, что в американском спорте наступило затишье, раз интервью начали брать даже у кулера.
Must be a slow time of year in sports when #ESPN @SportsCenter is interviewing a water cooler. #DogDaysOfSummer #AlmostFootballSeason pic.twitter.com/kzhIFSo23E— Braedon Armstrong (@braedon_a) 26 июля 2017 г.
— Похоже, в спорте совсем затишье, раз SportsCenter берёт интервью у кулера с водой, — написал другой пользователь.
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