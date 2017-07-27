В Кремле считают политически неверным обсуждать назначение нового посла РФ в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать назначение нового посла России в США.

— Не могу пока ответить на этот вопрос. Условия меняются достаточно стремительно, — сказал официальный представитель Кремля. — Я не могу ответить на этот вопрос, это было бы неверно.

Как ранее писал Лайф, Сергей Кисляк, возглавлявший российскую дипмиссию в США с 2008 года, завершил свою работу в Вашингтоне. Теперь функции временного поверенного в делах РФ в Соединённых Штатах будет выполнять советник-посланник Денис Гончар.