В Кремле позитивно оценивают ситуацию в зонах деэскалации в Сирии

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В Кремле позитивно оценивают ситуацию в зонах деэскалации в Сирии

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уже можно констатировать положительную динамику в тех районах Сирии, где были созданы зоны деэскалации конфликта.

— Позитивно, не без трудностей, но констатируется позитивная динамика там, где эти зоны уже заработали. Предстоит продолжить работу ещё по двум зонам деэскалации, но в целом оценка позитивная, — пояснил представитель Кремля, как в Москве оценивают ход выполнения соглашения по Сирии.

Как ранее сообщал Лайф, о функционировании зоны деэскалации в Восточной Гуте Минобороны РФ и представители оппозиции договорились 22 июля.

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