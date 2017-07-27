В Кремле позитивно оценивают ситуацию в зонах деэскалации в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уже можно констатировать положительную динамику в тех районах Сирии, где были созданы зоны деэскалации конфликта.

— Позитивно, не без трудностей, но констатируется позитивная динамика там, где эти зоны уже заработали. Предстоит продолжить работу ещё по двум зонам деэскалации, но в целом оценка позитивная, — пояснил представитель Кремля, как в Москве оценивают ход выполнения соглашения по Сирии.

Как ранее сообщал Лайф, о функционировании зоны деэскалации в Восточной Гуте Минобороны РФ и представители оппозиции договорились 22 июля.