Глава МИД Австралии подарила Борису Джонсону легинсы как у Хью Джекмана

Министр иностранных дел Великобритании в ходе своего визита в Австралию начал бегать в парках Сиднея.

Глава МИД Австралии Джули Бишоп подарила своему британскому коллеге Борису Джонсону компрессионные легинсы для бега. Как сообщает Sky News, во время своего визита в Австралию британский политик начал бегать в Королевском ботаническом саду Сиднея.

Министр иностранных дел Великобритании остался доволен подарком и поблагодарил Бишоп, отметив, что точно такие же легинсы носит знаменитый актёр Хью Джекман.

В ноябре 2016-го Борису Джонсону запретили ездить по Лондону на велосипеде в целях безопасности, а феврале этого года он покорил СМИ Великобритании своими красными шортами, в которых вышел на пробежку.