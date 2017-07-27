Глава МИД Австралии подарила Борису Джонсону легинсы как у Хью Джекмана

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Глава МИД Австралии подарила Борису Джонсону легинсы как у Хью Джекмана

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Австралии Джули Бишоп. Фото: ©REUTERS/Rick Rycroft

Министр иностранных дел Великобритании в ходе своего визита в Австралию начал бегать в парках Сиднея.

Глава МИД Австралии Джули Бишоп подарила своему британскому коллеге Борису Джонсону компрессионные легинсы для бега. Как сообщает Sky News, во время своего визита в Австралию британский политик начал бегать в Королевском ботаническом саду Сиднея.

Министр иностранных дел Великобритании остался доволен подарком и поблагодарил Бишоп, отметив, что точно такие же легинсы носит знаменитый актёр Хью Джекман.

В ноябре 2016-го Борису Джонсону запретили ездить по Лондону на велосипеде в целях безопасности, а феврале этого года он покорил СМИ Великобритании своими красными шортами, в которых вышел на пробежку.

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