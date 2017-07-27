Тема санкций не будет поднята на встрече Путина с президентом Финляндии

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Тема санкций не будет поднята на встрече Путина с президентом Финляндии

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Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Как сообщили в Кремле, санкционная тематика никак не затрагивается президентом России.

В Кремле сообщили, что санкционная тематика не является темой для переговоров на встрече президента России Владимира Путина с финским коллегой Саули Нийнистё. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что санкционная тематика не является нашей темой на переговорах. И она никак не затрагивается президентом Путиным, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

В то же время Дмитрий Песков рекомендовал журналистам переадресовать вопрос об антироссийских санкциях стран Евросоюза коллегам из Финляндии.

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