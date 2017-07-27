Песков — о санкциях США: Будет закон, будем реагировать

В Кремле пока не намерены говорить о возможном ответе на законопроект о новых санкциях США в отношении России, так как ограничительные меры ещё не были приняты. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, реагировать на это было бы преждевременно.

— Пока нет реакции, потому что нет формализованного решения, нет закона, зачем реагировать на законопроект? Будет закон, мы будем реагировать, — заявил Песков.

Палата представителей подавляющим большинством (419 против 3) проголосовала за введение пакета санкций против России. Теперь этот законопроект должен быть принят в сенате и президентом США Дональдом Трампом.