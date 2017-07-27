Жириновский: Какой ещё барбершоп? Стрижальня!

Лидер фракции ЛДПР считает, что в перечне советов для клиентов барбершопов, который выпустил Роспотребнадзор, отсутствует самая главная рекомендация — беречь русский язык.

По мнению депутата Госдумы Владимира Жириновского, барбершопы в России стоит переименовать в стрижальни. С такой рекомендацией он выступил в ответ на публикацию советов Роспотребнадзора, адресованных клиентам этих модных заведений.

— Главный совет, какой тут может быть, — назвать все эти барбершопы по-русски! Какой ещё барбершоп? Стрижальня! У нас и так засилье иностранных слов где надо и нет, — возмутился лидер ЛДПР. — Мы давно предлагаем вообще запретить использование иностранных слов на вывесках и в СМИ. За засорение русского языка нужно штрафовать.

Отметим, фракция ЛДПР неоднократно предлагала законодательно запретить использование иностранных слов при наличии их аналогов в русском языке. Жириновский отмечал, что нет необходимости употреблять слово "дилер", когда есть слово "посредник", рекомендовал говорить "представление" вместо "перформанса", а также предлагал заменить "селфи" на "себяшку".