В Германии предложили свой выход из ситуации с турбинами Siemens

В Siemens утверждают, что на полуостров якобы незаконно поставили четыре турбины.

Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что если Россия вернёт Siemens турбины, поставленные в Крым, то проблема будет "решена легально". При этом в "Технопромэкспорте" отмечают, что турбины были приобретены на вторичном рынке, после чего их модернизировали российские инженеры.

— Всё ещё действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения, — заявил Хармс.

Именно это он и называет легальным решением проблемы.

Скандал разразился после того, как руководство Siemens заподозрило, что в Крым были поставлены её газовые турбины в обход санкций. Представители концерна заявили, что намерены прекратить сотрудничество с российскими компаниями и приостановить поставки по действующим контрактам.