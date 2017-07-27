Сторонники Саакашвили вышли митинговать на Майдан

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Сторонники Саакашвили вышли митинговать на Майдан

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Фото: ©twitter/Ian Bateson

Участники протестной акции намерены подать петицию с просьбой об отмене лишения гражданства бывшего губернатора Одесской области.

Сторонники бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вышли митинговать на площади Независимости в Киеве.

Очевидцы отмечают, что на майдане собралось не больше нескольких сотен человек. Участники протестной акции держат в руках украинские флаги и по желанию высказываются в защиту Саакашвили.

Митингующие также намерены подать петицию с просьбой об отмене лишения гражданства бывшего губернатора Одесской области.

Ранее Лайф сообщал, что партия Саакашвили "Движение новых сил" призвала выйти на протест на своей официальной странице в "Фейсбуке".

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