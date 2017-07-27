Сторонники Саакашвили вышли митинговать на Майдан

Участники протестной акции намерены подать петицию с просьбой об отмене лишения гражданства бывшего губернатора Одесской области.

Сторонники бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вышли митинговать на площади Независимости в Киеве.

Few hundred people gathered on Kiev's Independence Square for rally supporting Saakashvili. People holding their Ukrainian passports pic.twitter.com/CgCnSIhiF5 — Ian Bateson (@ianbateson) 27 июля 2017 г.

Очевидцы отмечают, что на майдане собралось не больше нескольких сотен человек. Участники протестной акции держат в руках украинские флаги и по желанию высказываются в защиту Саакашвили.

Митингующие также намерены подать петицию с просьбой об отмене лишения гражданства бывшего губернатора Одесской области.

Ранее Лайф сообщал, что партия Саакашвили "Движение новых сил" призвала выйти на протест на своей официальной странице в "Фейсбуке".