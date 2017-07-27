Директор музея "Сталинградская битва": Парк вдов — это фейк, его не существовало

По словам историка, в архивах нет ни единого упоминания о создании вдовами советских солдат памятного парка у Мамаева кургана.

В музее "Сталинградская битва" опровергли сообщения о существовании парка у подножья Мамаева кургана, якобы высаженного вдовами погибших защитников Сталинграда. В архивах города не было найдено ни одного упоминания о данном парке. Об этом Лайфу рассказал директор музея-заповедника Алексей Васин.

— Думали, уже, может, мы чего не знаем. Проверили, посмотрели архивные данные — не было тут никогда ни парка, ни аллей, ни сада вдов. Пишут что высаживали в 60-е годы. Так высаживал же город, он разрушен был. Тогда были живы и вдовы, и ветераны. Так что эти трогательные, притянутые за уши истории неуместны, — пояснил Алексей Васин.

По словам историка, этот же факт подтверждают ещё здравствующие бывшие работники местного райкома партии, которые непосредственно отвечали за благоустройство Мамаева кургана и прилегающих территорий. Впрочем, отметил директор музея, для них это уже не первая история, не имеющая под собой никаких оснований.

— Это для нас уже не первая мифология. Недавно была история про то, что якобы был родник на Мамаевом кургане, к которому ползали и немцы, и наши. Но друг в друга там не стреляли. Начали проверять, специально посмотрели гидрологическую карту. Выяснилось, что ближайший к Мамаеву кургану родник находился в четырёх километрах. Придумывается на ровном месте, — подытожил Васин.

Как ранее писал Лайф, по сообщениям местных СМИ, власти Волгограда срубили Парк вдов ради строительства автостоянки.