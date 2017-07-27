В московском метро пассажирам будут раздавать воду в бутылках из-за жары

Сегодня в Москве зафиксирован самый жаркий день. Температура воздуха составила 28,7 °C.

В Московском метрополитене могут организовать выдачу воды в бутылках, если температура воздуха превысит 28 градусов тепла и продержится так полтора часа. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

— В случае превышения установленной температурной нормы на отдельных станциях метрополитен готов организовать раздачу пассажирам бутилированной воды. Температура должна не только подняться выше нормы в 28 ºС, но и продержаться на таком уровне как минимум в течение полутора часов, — пояснил замглавы метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Отмечается, что сейчас вентиляция подземки работает в усиленном режиме.

Синоптики зафиксировали, что сегодня в Москве воздух прогрелся до 28,7 °C. 27 июля стал самым жарким днём в столице с начала этого лета. До этого рекорд принадлежал вчерашнему дню. Отмечается, что жара спадёт уже в воскресенье, 30 июля.