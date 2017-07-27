В США собаке сделали инвалидную коляску, чтобы она могла играть с другом-котом

Когда французский бульдог по кличке Луна была щенком, у неё диагностировали компрессию спинного мозга.

Жительница штата Колорадо в США Эли Мум смастерила для своей собаки по кличке Луна инвалидную коляску, чтобы та могла играть со своим другом — котом Типи. Трогательную историю опубликовал Daily Mail.

По данным СМИ, когда Луна была щенком, у неё диагностировали компрессию спинного мозга. В результате у собаки полностью отказали задние лапы.

Несколько лет Луна просто ползала, волоча за собой лапки. Она играла с другими животными, но сердце хозяйки разрывалось, когда она видела, что её питомец неполноценен.

Но однажды Эли решила вернуть Луну к жизни. Она разместила на странице в "Фейсбуке" пост о своей любимице и попросила подписчиков помочь собрать деньги на инвалидную коляску. В результате всего за несколько дней девушка собрала $1600 (около 1220 фунтов стерлингов).

Теперь Луна, как и прежде, бегает по двору, гоняет гусей и играет со своим другом Типи. Хозяйка собаки надеется, что однажды та сможет передвигаться без инвалидной коляски.