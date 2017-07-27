Продажи грузовиков КамАЗ выросли на 20 процентов

За первые шесть месяцев текущего года крупнейший российский производитель тяжёлых машин нарастил выручку на 31%.

С января по июнь текущего года КамАЗ продал 12 986 тяжёлых грузовиков, что на 20% превосходит результат годичной давности. Такие цифры обнародовала пресс-служба предприятия. Кроме того, свыше двух тысяч машин российский производитель поставил на экспорт, что также превышает запланированные бизнес-планом показатели.

По данным компании, КамАЗ всё ещё удерживает лидерство на рынке тяжёлых грузовиков в России. В первом полугодии доля автопроизводителя достигла 51%.

Выручка компании за первые шесть месяцев составила 61,9 миллиарда рублей, что на 31% больше, чем за тот же период в прошлом году. Производитель планирует нарастить её за счёт новых контрактов на поставку своей продукции предприятиям химической, нефтегазовой и сельскохозяйственной отрасли.