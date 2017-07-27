В Эмиратах спустили на воду 47-метровую суперъяхту, отделанную самоцветами

В отделке интерьеров белоснежной красавицы использовались лазурит, яшма, аметисты и хризопразы.

Судостроительная верфь класса люкс Gulf Craft передала заказчику 47-метровую яхту проекта Majesty 155, которую уже называют плавучим дворцом, сообщает Super Yacht Times.

Речь идёт о белоснежной красавице по имени Sehamia — младшей сестре знаменитой яхты Escape. Различия кроются в интерьерах и материалах отделки двух судов: Sehamia выглядит более современно и несёт на своей корме несколько десятков килограммов полудрагоценных камней и настоящих самоцветов.

Лазурит, аметист, яшма, хризопразы — вот лишь неполный список камней и минералов, которые присутствуют в отделке интерьеров "плавучего дворца".

Вместимость судна — 18 гостей, которые смогут свободно расположиться в восьми каютах. Одна из них — каюта владельца — отделана кленовым шпоном и мраморной плиткой.

Имя счастливчика, которому принадлежит Sehamia, не раскрывается, однако известно, что это уже четвёртый его заказ у мастеров верфи Gulf Craft.

— Выбрать из всех предлагавшихся роскошных материалов и вариантов отделки было нелегко, но я в восторге от результата, — признаётся владелец судна. — Надеюсь, что проведу много счастливых дней со своей семьёй и друзьями на борту этой суперъяхты.