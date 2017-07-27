Малорослый Граф Орлов на розовом велосипеде изнасиловал жительницу Ленобласти

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Малорослый Граф Орлов на розовом велосипеде изнасиловал жительницу Ленобласти

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Примечательно, что рост жителя Ленинградской области составляет всего 150 сантиметров.

В Сланцах Ленинградской области 20-летний молодой человек по имени Граф Орлов напал на местную жительницу и изнасиловал её. Стоит отметить, что в момент преступления подозреваемый был в чёрном костюме и передвигался на розовом велосипеде. При этом его рост составляет всего 150 сантиметров.

По словам 37-летней женщины, нападение произошло поздно вечером на тропинке возле дома. Пострадавшая отметила, что Граф Орлов угрожал ей физической расправой, если она будет сопротивляться.

150-сантиметровый Граф Орлов на розовом велосипеде изнасиловал жительницу Сланцев

Уже после изнасилования жительница Ленобласти подала заявление в полицию, добавив, что насильник ей знаком. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

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