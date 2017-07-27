Правительство увеличит в 1,5 раза объём кредитной поддержки регионов в 2017 году

По словам премьер-министра страны, к запланированным ранее 200 миллионам рублей будет выделен ещё 91 миллион.

В этом году Правительство РФ намерено увеличить почти в полтора раза объём кредитной поддержки регионов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, о чём он сообщил в рамках совещания о расходах федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов.

— К запланированным на этот год 200 миллиардам рублей мы дополнительно выделим ещё 91 миллиард, — сказал премьер.

Ранее Дмитрий Медведев поручил выделить два миллиарда рублей на программу помощи ипотечным заёмщикам.