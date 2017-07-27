В Японии смертельно опасный огненный муравей впервые укусил человека

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В Японии смертельно опасный огненный муравей впервые укусил человека

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Фото: ©flickr.com/Aleksandr

По данным местных СМИ, инцидент произошёл в порту Хаката на юго-западном острове Кюсю.

Японские медики зафиксировали первый случай укуса человека красным огненным муравьём, который считается одним из самых опасных в мире. Как сообщает телеканал NHK, инцидент произошёл в порту Хаката на юго-западном острове Кюсю.

Несколько десятков опасных насекомых и куколок были найдены рядом с контейнером, прибывшим из Китая. Муравьёв сразу же уничтожили, однако одно из насекомых укусило сотрудника порта, который разгружал товар.

Мужчину сразу же увезли в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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