В Японии смертельно опасный огненный муравей впервые укусил человека

По данным местных СМИ, инцидент произошёл в порту Хаката на юго-западном острове Кюсю.

Японские медики зафиксировали первый случай укуса человека красным огненным муравьём, который считается одним из самых опасных в мире. Как сообщает телеканал NHK, инцидент произошёл в порту Хаката на юго-западном острове Кюсю.

Несколько десятков опасных насекомых и куколок были найдены рядом с контейнером, прибывшим из Китая. Муравьёв сразу же уничтожили, однако одно из насекомых укусило сотрудника порта, который разгружал товар.

Мужчину сразу же увезли в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.