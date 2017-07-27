Савченко собирает на свою президентскую кампанию 2,5 млн гривен

Нардеп официально объявила, что планирует баллотироваться на пост главы государства.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко собирается баллотироваться в президенты и уже начала собирать деньги через специальный фонд для участия в президентской кампании. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию "Главком".

— Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: два с половиной миллиона гривен — чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд — и честно говорится: я собираю деньги на президентство, — сказала Савченко.

О своём желании стать президентом Незалежной Савченко заявляла ещё два месяца назад. Позже депутат даже выложила в Сети ролик, в котором рассказала о том, как представляет себе смену политической системы на Украине.