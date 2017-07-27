Спасённый Памелой Андерсон и Полом Маккартни слон убил человека из-за селфи

27-летний мужчина хотел сфотографироваться на фоне знаменитого животного, но слон затоптал его.

В Индии знаменитый слон Сандер, спасённый благодаря музыканту Полу Маккартни и актрисе Памеле Андерсон, затоптал человека до смерти. Как сообщает Daily Mail, 27-летний мужчина по имени Абхилаш попытался сделать селфи на фоне знаменитого животного.

Чтобы сделать памятное фото, он специально приехал в отделение биологического парка "Баннергхатта" в Бангалоре. После того как на место происшествия прибыла полиция, тело мужчины доставили в больницу. Его родители опознали сына и байк, который Абхилаш припарковал неподалёку от заповедника.

Слон Сандер стал знаменит на весь мир три года назад, после того как знаменитости узнали о том, что в течение семи лет животное держалось в полной темноте и на цепи в Махараштре. Маккартни и Андерсон обратились к министру лесного хозяйства Индии Патанграо Кадаму с просьбой освободить слона, которому на тот момент было 13 лет. Министр откликнулся на просьбу и поспособствовал тому, чтобы Сандера направили в центр по охране дикой природы.