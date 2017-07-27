Российские истребители оснастят лазерами, сжигающими ракеты противника

Примечательно, что для боевых самолётов нового поколения также создадут радиофотонный радар.

У российских истребителей шестого поколения появится лазерная защита, которая будет сжигать ракеты противника, уничтожая их головки самонаведения. По словам советника первого заместителя гендиректора "Радиоэлектронных технологий" (КРЭТ) Владимира Михеева, таким образом системы смогут "выжигать глаза" боеприпасам.

— У нас уже есть лазерные системы защиты на самолётах и вертолётах, а сейчас мы говорим о работах в области силовых лазеров, которые будут физически разрушать головки самонаведения атакующих ракет. Грубо говоря, мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят", — заявил Михеев в интервью ТАСС.

Кроме того, боевая авиация нового поколения получит радиофотонный радар и управляемые электронные боеприпасы. При этом истребители будут действовать в "стае", состоящей из трёх самолётов.