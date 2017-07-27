СМИ сообщили об успешном запуске иранской ракеты-носителя в космос

По предварительным данным, ракета-носитель "Симорг" сможет вывести на орбиту Земли спутник весом до 250 килограммов.

Иран провёл испытание космической ракеты-носителя "Симорг". Об успешном запуске борта в космос сообщил иранский телеканал IRINN. Однако официальных заявлений властей пока не последовало.

Отметим, ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники в Правительстве США, что Иран намерен запустить в космос ракету-носитель "Симорг" со спутником массой до 250 килограммов. Сообщалось, что орбита должна располагаться на удалении 500 километров от поверхности Земли. Запуск, по данным журналистов, должен состояться с возведённого недавно космодрома имени имама Хомейни.