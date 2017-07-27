Казахстанский "двойник" Конора Макгрегора разыграл жителей Лос-Анджелеса

Блогер Ислам Бадургов, который постоянно проживает в Астане, с удовольствием фотографировался с прохожими.

Видеоблогер из Казахстана Ислам Бадургов разыграл жителей Лос-Анджелеса, представ в образе чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, сообщает Daily Mail. Чтобы добиться максимального сходства со спортсменом, Бадургов прибегнул к гриму.

Блогер скопировал татуировки Макгрегора и изменил форму ушей, после чего отправился гулять по городу. Мужчина с удовольствием фотографировался с прохожими, а некоторые были настолько поражены встречей, что не могли поверить своим глазам.

26-летний Ислам Бадургов живёт в Астане и ведёт блог о воркауте, на который подписано почти 200 тысяч человек. Розыгрыш с его участием за два дня набрал более 1 миллиона 300 тысяч просмотров и почти шесть тысяч комментариев.