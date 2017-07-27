Белый дом: 150 лет назад источников утечки информации повесили бы

По словам Энтони Скарамуччи, американский лидер примерно знает, кто виновен в утечке данных из Белого дома.

Глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи прокомментировал утечки информации относительно ситуации в Сирии, Ираке и Северной Корее. По его словам, 150 лет назад за подобные разглашения данных просто бы казнили. Об этом сообщает телеканал CNN.

Подобные утечки относятся уже к категории настолько предательских, что 150 лет назад за подобного рода утечки людей вешали Глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи

Кроме того, Скарамуччи пояснил, что и у него, и у президента США Дональда Трампа есть хорошее представление о том, кто виновен в утечках данных из Белого дома.

Глава департамента коммуникаций Белого дома напомнил, что Трамп наделил его правами уволить всех подчинённых, хоть как-то замешанных в этом скандале.