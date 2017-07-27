Дело Улюкаева поступило в Замоскворецкий суд

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Дело Улюкаева поступило в Замоскворецкий суд

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Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Бывший министр обвиняется по статье "Получение взятки". Формулировку уже утвердила Генпрокуратура.

Материалы уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева поступили в Замоскворецкий суд Москвы, сообщает ТАСС. Дата предварительных слушаний должна быть назначена в течение пяти суток.

Напомним, Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). По версии следствия, чиновник получил незаконное вознаграждение в размере двух миллионов долларов за положительную оценку сделки по покупке госпакета "Башнефти".

Отметим, сейчас бывший министр экономического развития находится под домашним арестом, его срок был в очередной раз продлён 19 июля.

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