Дело Улюкаева поступило в Замоскворецкий суд

Бывший министр обвиняется по статье "Получение взятки". Формулировку уже утвердила Генпрокуратура.

Материалы уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева поступили в Замоскворецкий суд Москвы, сообщает ТАСС. Дата предварительных слушаний должна быть назначена в течение пяти суток.

Напомним, Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). По версии следствия, чиновник получил незаконное вознаграждение в размере двух миллионов долларов за положительную оценку сделки по покупке госпакета "Башнефти".

Отметим, сейчас бывший министр экономического развития находится под домашним арестом, его срок был в очередной раз продлён 19 июля.