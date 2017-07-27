Археологи опровергли слухи о разрушении властями Москвы древнейших усадеб

При проведении ремонтных работ в центре столицы под слоем земли были обнаружены усадьбы XIV–XV веков.

На пересечении улицы Ильинки с Богоявленским переулком в Москве активно ведутся археологические раскопки. Работы по благоустройству центра столицы позволили обнаружить под слоем земли несколько богатейших усадеб XIV−XV веков и более тысячи исторических артефактов. Однако вскоре в соцсетях стали появляться записи, что дальнейшие раскопки под угрозой, так как власти Москвы дали археологам всего несколько дней на завершение уникальных работ. Эти слухи в разговоре с Лайфом опроверг директор столичного археологического бюро Константин Воронин.

— У нас полная, ежедневная коммуникация с департаментом капремонта. Они ежедневно приходят к нам на раскопки. Когда власти поняли, что здесь находятся значимые археологические раскопки, то сроки работы были сдвинуты. Мы сказали, что до конца августа точно будем работать. Нам ответили: хорошо, работайте, — пояснил Константин Воронин.

В течение трёх недель археологам удалось найти около тысячи исторических артефактов. По словам историков, это лишь начало того, что ещё они могут найти. Найденные усадьбы, особенно датированная XV веком, представляют из себя богатые жилища, в которых нашли большое количество стеклянных женских украшений и оружия той эпохи. В том числе из Византии и с востока.

— Чудесная находка, которая лично мне очень понравилась, это погребение кошки XV века с православным крестиком. То есть, видимо, хозяева к ней очень хорошо относились. Это вызывает улыбку, но это очень интересно, потому что в ту эпоху кошка была большой ценностью. Она была элитарным зверьком, которого себе мог позволить только высший класс. Он являлась предметом экзотики, — рассказал Константин Воронин.