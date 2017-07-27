Путин: Главное в Сирии — остановить кровопролитие

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Путин: Главное в Сирии — остановить кровопролитие

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Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что главной задачей в Сирии является полное прекращение кровопролития. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

— Мы исходим из того, что главное — остановить окончательно кровопролитие и обеспечить необходимые условия для мирного политического урегулирования, — сказал российский лидер.

По словам Путина, после этого сирийцы через диалог под эгидой ООН должны определиться, в какой стране они хотят жить.

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