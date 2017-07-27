Путин пригласил делегации всех стран на военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Смотр состоится 30 июля, в День Военно-морского флота, в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.

Президент России Владимир Путин пригласил иностранные государства принять участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров.

Российский лидер отметил, что смотр в акватории Невы станет "не бряцанием оружием, а возрождением традиций", которым уже более 100 лет.

— Мы всех приглашаем полюбоваться, приглашаем в Петербург посмотреть, как он будет организован, как он пройдёт. Готовы пригласить партнёров в странах региона поучаствовать в этом мероприятии, — добавил президент.

Глава государства подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге сегодня, 27 июля. Предполагается, что он пройдёт в День Военно-морского флота в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. Впрочем, парады кораблей в этот день можно будет увидеть и в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске и в Крыму.