Путин: Это не наше дело. Не нам оценивать работу Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что оценка действий лидера США Дональда Трампа — это не дело Москвы. По словам главы государства, это предстоит сделать американским гражданам. Об этом президент страны сообщил по итогам переговоров с финским коллегой Саули Нийнистё.

Что касается избрания президента Трампа, это не наше дело, и не нам давать оценку работе господина Трампа на его высоком посту. Это дело американского народа Владимир Путин

Кроме того, российский лидер надеется, что сотрудничество в отношениях Москвы и Вашингтона будет только наращиваться.