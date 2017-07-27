Путин: Это не наше дело. Не нам оценивать работу Трампа

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Путин: Это не наше дело. Не нам оценивать работу Трампа

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин заявил, что оценка действий лидера США Дональда Трампа — это не дело Москвы. По словам главы государства, это предстоит сделать американским гражданам. Об этом президент страны сообщил по итогам переговоров с финским коллегой Саули Нийнистё.

Что касается избрания президента Трампа, это не наше дело, и не нам давать оценку работе господина Трампа на его высоком посту. Это дело американского народа

Владимир Путин

Кроме того, российский лидер надеется, что сотрудничество в отношениях Москвы и Вашингтона будет только наращиваться.

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