Путин заявил, что жалеет об ухудшении отношений России и США

Но российский президент выразил надежду на укрепление связи двух стран и отметил, что у Москвы в Штатах есть много друзей.

Президент России Владимир Путин заявил, что сожалеет об ухудшении отношений между нашей страной и Соединёнными Штатами. Об этом он сказал сегодня в рамках пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистё, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента CNN.

— Жалею ли я об ухудшениях российско-американских отношений? Могу дать прямой ответ. Мне очень жаль, потому что, действуя согласованно, вместе мы могли бы решать очень многие проблемы. Это урегулирование острых международных кризисов, борьба с терроризмом, — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что тем не менее у Москвы в США много друзей. Он надеется на укрепление отношений двух стран.

— Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится и перейдём в другое качество наших отношений. Будем их укреплять, наращивать в интересах народов США и Российской Федерации, — добавил российский лидер.