Австралийка проехала полмира ради того, кто нашёл её под деревом 50 лет назад

Сандра Ола нашла Мартина Палмера, написав письмо в газету, и затем прилетела к нему в Англию.

50 лет назад 15-летний подросток по имени Мартин Палмер нашёл во дворе своего дома в Ньюбери младенца. Как сообщает Daily Mail, маленькая Сандра Ола лежал под деревом.

Сейчас женщина живёт в Австралии, спустя полвека она решила разыскать своего спасителя. Сандра написала письмо в газету в Ньюбери, чтобы узнать имя своего "папы", после чего пролетела полмира, чтобы увидеться с ним.

По словам 65-летнего Мартина, новая встреча была приятной неожиданностью для него и он до сих пор помнит день, когда увидел брошенную малышку.