Речь идёт о 500-тонной колонне вакуумной перегонки нефти, которая позволит увеличить производство топлива высокого экологического класса Евро-5.

Уникальное по своим весогабаритным характеристикам оборудование было изготовлено волгодонским филиалом компании "Росатом" специально для модернизации Московского НПЗ. Колонна вакуумной перегонки войдёт в состав современной комбинированной установки переработки нефти "Евро+", рассказали Лайфу в пресс-службе предприятия.

Для доставки оборудования от подмосковного причала в Беседах, куда его привезли на грузовой барже по Волго-Донскому водному пути, были задействованы тягачи и специальные сдвоенные тралы. Общая масса груза превышает 500 тонн. Диаметр самой широкой части — почти 12 метров, а длина колонны в собранном состоянии составляет 55 метров.

Строительство установки "Евро+" — это один из ключевых проектов в рамках комплексной модернизации МНПЗ, которую продолжает компания "Газпром нефть". Комплекс предназначен для первичной переработки нефти, производства высокооктанового топлива высокого экологического класса Евро-5, а также вакуумного газойля.