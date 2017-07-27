"Особый цинизм". Путин охарактеризовал разработку новых санкций США против РФ

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на возможные санкции США в отношении Москвы. По словам главы государства, разработка новых ограничительных мер — это действия Вашингтона, проявленные с особым цинизмом.
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Президент РФ Владимир Путин отреагировал на возможные санкции США в отношении Москвы. По словам главы государства, разработка новых ограничительных мер — это действия Вашингтона, проявленные с особым цинизмом.
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