"Особый цинизм". Путин охарактеризовал разработку новых санкций США против РФ

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"Особый цинизм". Путин охарактеризовал разработку новых санкций США против РФ

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Президент РФ Владимир Путин отреагировал на возможные санкции США в отношении Москвы. По словам главы государства, разработка новых ограничительных мер — это действия Вашингтона, проявленные с особым цинизмом.

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