"Шаг к диктатуре на Украине". Савченко — о лишении Саакашвили гражданства

По словам политика, данное решение является неконституционным и даже аморальным.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что лишение украинского гражданства экс-губернатора Одесской области — это путь к восстановлению диктатуры в стране. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке". Савченко подчеркнула также, что это решение является неконституционным.

— Считаю это актом и путём к восстановлению диктатуры на Украине, а также расправой над политическим оппонентом, который не боится говорить правду об истинном положении государственной коррупции в нашей стране, — написала она.

По мнению политика, принятие данного решения в тот момент, пока Саакашвили был за границей, является аморальным и ослабляет его юридическую силу.

— Такое решение президента будет иметь серьёзные международные последствия, ведь при внешней агрессии ухудшение отношений со свободным миром будет дорого стоить Украине и украинцам, — заявила Савченко.

Лидер Незалежной Пётр Порошенко лишил бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили гражданства Украины накануне. Однако политик позже заявил, что всё равно останется жить в Киеве.