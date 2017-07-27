В Подмосковье хирурги разделили сросшихся головами новорождённых близнецов

Один из врачей, проводивших операцию, рассказал, что девочки срослись кожей, а не костью, что упростило процедуру.

В Московской области хирурги разделили сросшихся головами новорождённых девочек-близнецов.

— Девочки срослись кожей. Мы думали, костями, поэтому готовили большую операцию. Операцию сделали сразу после родоразрешения, аккуратно разделили — вот и всё, — рассказал РИА "Новости" хирург Андрей Притыко.

Профессор пояснил, что бывают и такие сложные случаи, когда дети срастаются мозгом. Тогда операцию приходится проводить под микроскопом.

Хирург прогнозирует, что у девочек всё будет хорошо.

Операция прошла в клиническом госпитале "Мать и дитя" в Одинцовском районе Подмосковья.