Путин поблагодарил журналистов на финском языке

В свою очередь президент Финляндии Саули Нийнистё сказал фразу на русском языке.

По итогам совместной пресс-конференции президента России Владимира Путина и президента Финляндии Саули Нийнистё оба лидера поблагодарили участвующих в мероприятии журналистов. Но Владимир Путин сказал "спасибо" на финском языке, а Саули Ниинистё в ответ — на русском.

— Kiitos, — поблагодарил Путин журналистов.

Отметим, по планам встречи президентов, после окончания переговоров Путин и Нийнистё отправятся в оперу, где посмотрят "Иоланту" в постановке Большого театра России.