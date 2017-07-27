Путин поблагодарил журналистов на финском языке

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Путин поблагодарил журналистов на финском языке

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Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

В свою очередь президент Финляндии Саули Нийнистё сказал фразу на русском языке.

По итогам совместной пресс-конференции президента России Владимира Путина и президента Финляндии Саули Нийнистё оба лидера поблагодарили участвующих в мероприятии журналистов. Но Владимир Путин сказал "спасибо" на финском языке, а Саули Ниинистё в ответ — на русском.

— Kiitos, — поблагодарил Путин журналистов.

Отметим, по планам встречи президентов, после окончания переговоров Путин и Нийнистё отправятся в оперу, где посмотрят "Иоланту" в постановке Большого театра России.

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