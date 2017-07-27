Таким образом женское движение протестовало против крестного хода в украинской столице.

Полуголая "секстремистка" Femen залезла на памятник князю Владимиру в Киеве во время акции против крестного хода.

Как сообщает "Страна.ua", активистка Анна в одних трусах и венке с жёлто-синими лентами взобралась на барельефы по лестнице, которую ей поставили два молодых человека. На груди девушки было написано краской Putin Kills.

Участница движения Femen несколько минут изображала распятие, после чего ей стало плохо. Полиция помогла Анне спуститься, затем ей вызвали скорую.

Правоохранители заявили, что задержат девушку для установления её личности и всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Лайф писал об активистке Femen, которая попыталась сорвать встречу Лукашенко и Порошенко. Девушку задержали по обвинению в хулиганстве.