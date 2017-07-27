"Это моя жена. А нет, фрау Меркель". Канцлер позвонила Юнкеру в неудобный момент

Как сообщают СМИ, инцидент произошёл во время пресс-конференции по миграционным вопросам.

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру в неудобный момент. Об этом сообщает "Утро.ру" со ссылкой на AFP.

Инцидент произошёл во время пресс-конференции по миграционным вопросам, которую проводили Юнкер, вице-президент ЕК Марош Шефчович и премьер Словакии Роберт Фицо.

У главы ЕК внезапно зазвонил телефон. Трубку брать Юнкер не стал, однако достал гаджет из кармана со словами "Извините, это моя жена" и сбросил звонок. Но, посмотрев на экран, политик понял, что проигнорировал вовсе не супругу. "Это была госпожа Меркель", — сказал Юнкер.