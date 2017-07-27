Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в Абхазии

Легкомоторный самолёт упал в районе Пицунды вечером в четверг, передаёт "Sputnik Абхазия" со ссылкой на МЧС. Погибли три человека, их личность и гражданство уточняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

— Материал собираем, чуть позже будет более подробная информация. Устанавливаются личности погибших, — сообщил начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия.

Причины авиакатастрофы расследует прокуратура Гагрского района совместно с транспортным управлением Абхазии.