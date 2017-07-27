"Чем пахнет космос?" Участники экспедиции к МКС удивили ответами

Как оказалось, в невесомости нос космонавтов улавливает самые разнообразные запахи, причём порой довольно неожиданные.

Участники очередной экспедиции на МКС рассказали, чем пахнет космическое пространство. Как передаёт ТАСС, ассоциации оказались совершенно неожиданными. Например, российский космонавт Сергей Рязанский признался, что в невесомости ощущает запах сварки.

— Космос пахнет сваркой, — рассказал он. — Очень металлический озоновый запах, как когда газовая сварка идёт.

Иные ощущения возникают в открытом космосе у американского астронавта Рэндолфа Брезника. От запахов космического пространства у него урчит в животе.

— После выхода в открытый космос, когда мы открываем люк, — это невероятный запах, который можно сравнить с грибным крем-супом, — признался сотрудник NASA.

Отметим, запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблём "Союз МС-05" с космодрома "Байконур" состоится 28 июля в 18:41 по московскому времени.

Рязанский и Брезник отправятся на МКС в основном составе экипажа. Вместе с ними также полетит астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи.