"Чем пахнет космос?" Участники экспедиции к МКС удивили ответами

Участники очередной экспедиции на МКС рассказали, чем пахнет космическое пространство. Как передаёт ТАСС, ассоциации оказались совершенно неожиданными. Например, российский космонавт Сергей Рязанский признался, что в невесомости ощущает запах сварки.
— Космос пахнет сваркой, — рассказал он. — Очень металлический озоновый запах, как когда газовая сварка идёт.
Иные ощущения возникают в открытом космосе у американского астронавта Рэндолфа Брезника. От запахов космического пространства у него урчит в животе.
— После выхода в открытый космос, когда мы открываем люк, — это невероятный запах, который можно сравнить с грибным крем-супом, — признался сотрудник NASA.
Отметим, запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблём "Союз МС-05" с космодрома "Байконур" состоится 28 июля в 18:41 по московскому времени.
Рязанский и Брезник отправятся на МКС в основном составе экипажа. Вместе с ними также полетит астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи.
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