Wikileaks рассекретил методы ЦРУ по взлому чужих компьютеров

Портал опубликовал новую партию секретных документов спецслужб США, содержащих информацию об инструментах кибершпионажа.

Сайт Wikileaks в рамках своего проекта Vault 7 открыл публичный доступ к секретным документам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. В документах рассказывается про программы американских спецслужб, которые используются для кибершпионажа и взлома компьютерных устройств пользователей.

Согласно опубликованным документам, программы для шпионажа через Интернет разрабатывались в рамках проекта под названием Imperial. Программы различались по своим возможностям. Например, доступ к образу диска операционной системы пользователя спецслужбам США открывала программа с кодовым названием Achilles.

Другим инструментом для кибершпионажа стала программа Aeris. Она позволяет вывести все данные с компьютера. А программа под названием SeaPea применялась для сокрытия соединений ов время кражи данных.

Как писал Лайф, ранее Wikileaks опубликовал другой инструментарий ЦРУ США для кибершпионажа под кодовым названием "Брутальный кенгуру" (Brutal Kangaroo). С помощью этой программы американские разведчики проникали в закрытые компьютерные сети, к которым они не могли получить прямой доступ.