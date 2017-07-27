Судья не разрешил смертельно больному Чарли Гарду умереть дома

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Судья не разрешил смертельно больному Чарли Гарду умереть дома

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Родители малыша, чьё состояние врачи окончательно признали безнадёжным, не хотели прощаться с ним в хосписе.

Судья Фрэнсис одобрил план, согласно которому смертельно больной малыш Чарли Гард из Великобритании проведёт последние минуты жизни в хосписе после отключения от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает издание Daily Star.

Ранее Лайф писал, что супруги Конни Йейтс и Крис Гард попросили разрешить им проститься с сыном дома и пережить горе без шумихи. 24 июля родители узнали о том, что из-за редкого генетического заболевания у Чарли началось необратимое поражение мышц и тканей тела.

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