Из пятизвёздочного отеля в Турции выселили 70 российских туристов

Ранее местные СМИ сообщали, что в общей сложности на улице оказались около 400 отдыхающих.

На турецком курорте Мармарис из пятизвёздочного отеля Munamar Beach выселили около 400 туристов, в их числе оказалось 70 россиян. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании "Пегас туристик" Анну Подгорную.

Уточняется, что всех туристов сразу же разместили в близлежащих отелях.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что член королевской семьи Катара выкупил отель Munamar Beach Hotel несколько лет назад, а затем сдал его в аренду турецкой компании сроком на пять лет. В 2015 году срок контракта закончился, и во время переговоров по продлению соглашения аренды хозяин отеля потребовал увеличения аренды, что не устроило турецкую сторону. В результате шейх подал в суд. 21 июля было принято решение в пользу хозяина, и клиентов расселили по другим гостиницам.