Причины авиакатастрофы расследует прокуратура Гагрского района совместно с транспортным управлением Абхазии.

Погибшие при крушении самолёта в Пицунде оказались гражданами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Абхазии.

— Пилот и двое пассажиров самолёта, по имеющейся у нас информации, — граждане России. Пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот — Александр Семёнов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства, — сообщил пресс-атташе дипведомства.

Как ранее сообщал Лайф, в крушении легкомоторного самолёта в Пицунде погибли пилот и двое пассажиров.