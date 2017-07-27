Составлен рейтинг самых продаваемых иномарок в России

В их числе оказались KIA, Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota, Chevrolet и Skoda.

Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей в России. Об этом сообщает портал "Автостат".

Так, самой продаваемой машиной в стране стала KIA Rio. Сообщается, что за шесть месяцев текущего года обладателями автомобиля стали 46,2 тыс. россиян, что на 17% больше, чем в январе — июне 2016 года.

На второй строчке рейтинга оказался Hyundai Solaris, который в первом полугодии текущего года был приобретён в количестве 32,7 тыс. штук, что на 28,7% меньше, чем год назад.

На третьем месте — корейский кроссовер Hyundai Creta, продажи которого составили 24,1 тыс. штук.

В числе самых продаваемых машин оказались также Volkswagen Polo (21,7 тыс. шт.) и кроссовер Renault Duster (19,8 тыс. шт.).

В топ-10 российского рынка иномарок за истёкшее полугодие попали также кроссовер Toyota RAV4 (16,0 тыс. шт.), Chevrolet Niva (14,4 тыс. шт.), Renault Kaptur (14,1 тыс. шт.), Toyota Camry (14,0 тыс. шт.) и Skoda Rapid (13,9 тыс. шт.).