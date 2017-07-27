Путин подписал закон, упрощающий должникам выезд за рубеж

Ранее проект закона был одобрен в окончательном чтении депутатами Государственной думы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому порог задолженности для граждан, намеревающихся выехать за рубеж, увеличивается с 10 до 30 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте Кремля. Согласно документу, ускоряется процедура снятия ограничений на выезд за границу должников, которые уже погасили задолженности.

Однако закон исключает возможность выезда лиц, которые имеют долги по выплате алиментов, возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, морального и (или) имущественного вреда.

Проект закона был внесён правительством в октябре прошлого года. Ранее Лайф сообщал о том, что он был принят в третьем, окончательном чтении депутатами Госдумы.