"Извините, пенальти, гол". Сборная Бразилии берёт уроки русского языка

Конфедерация футбола Бразилии распорядилась начать обучение русскому языку, чтобы лучше адаптироваться в стране — хозяйке чемпионата мира 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил представитель руководства сборной Винисиус Родригес.
Уроки проводит профессор Элизабет Кольо, и она уже отметила особые успехи в изучении русского языка и культуры у главного тренера команды — Тите.
— Основная идея — продемонстрировать нашу заинтересованность в том, чтобы понять, насколько велика и важна культура вашей страны и насколько она красива, — рассказал Винисиус Родригес.
По его словам, бразильцы уже провели два занятия по географии, истории и культуре России и одно — языковое. Представители сборной Бразилии изучили несколько вежливых слов, таких как "спасибо", "пожалуйста" и "извините", а также некоторые футбольные термины.
Отметим, сборная Бразилии стала первой командой, пробившейся на чемпионат мира 2018 года.
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