"Извините, пенальти, гол". Сборная Бразилии берёт уроки русского языка

Спортсмены и персонал команды решили больше узнать о русской истории и культуре, а также научиться изъясняться на "великом и могучем" в преддверии чемпионата мира 2018 года.

Конфедерация футбола Бразилии распорядилась начать обучение русскому языку, чтобы лучше адаптироваться в стране — хозяйке чемпионата мира 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил представитель руководства сборной Винисиус Родригес.

Уроки проводит профессор Элизабет Кольо, и она уже отметила особые успехи в изучении русского языка и культуры у главного тренера команды — Тите.

— Основная идея — продемонстрировать нашу заинтересованность в том, чтобы понять, насколько велика и важна культура вашей страны и насколько она красива, — рассказал Винисиус Родригес.

По его словам, бразильцы уже провели два занятия по географии, истории и культуре России и одно — языковое. Представители сборной Бразилии изучили несколько вежливых слов, таких как "спасибо", "пожалуйста" и "извините", а также некоторые футбольные термины.

Отметим, сборная Бразилии стала первой командой, пробившейся на чемпионат мира 2018 года.