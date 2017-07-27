США впервые объявили о прекращении работы с одной из группировок в Сирии

Причиной стал отказ представителей сирийской оппозиции поддержать борьбу против боевиков ИГИЛ.

В Пентагоне впервые объявили о прекращении сотрудничества с одной из оппозиционных группировок в Сирии. Причиной стал её отказ бороться с ИГИЛ*.

— Название группировки — "Шук", они были одними из партнёров, с кем мы работали на юге Сирии. Мы дали ясно понять, что наша цель в Сирии и Ираке — победа над ИГИЛ и только победа над ИГИЛ, — заявил на брифинге представитель оборонного ведомства США Райан Диллон.

Однако "Шук" хотела преследовать иные цели. Например, по словам Диллона, речь шла о борьбе с режимом. Это и послужило отказом от сотрудничества.

Представитель Пентагона также добавил, что США собираются забрать у группировки оружие, предоставленное ей для борьбы с боевиками ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.