В США отец оставил дочку в пустыне без еды и воды после ссоры из-за ручки

Девочка провела пол часа на палящем солнце, прежде чем её случайно не заметила женщина, проезжающая мимо на автомобиле.

28-летний американец Кристофер Вотсон оставил свою 10-летнюю дочку в пустыне без воды и еды после ссоры. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, конфликт произошёл из-за того, что девочка одолжила у отца ручку, но не вернула её на место. Мужчину настолько разозлило это, что он посадил дочь в машину и увёз в пустыню, где бросил одну без еды и воды.

В результате школьница провела полчаса на жаре, прежде чем её случайно не заметила женщина, проезжающая мимо на автомобиле. Она и позвонила в полицию.

Нерадивого отца задержали полицейские. Правоохранителям он рассказал, что вернулся за дочерью уже через 15 минут, но не смог найти её.

Меру пресечения Кристоферу Вотсону суд вынесет 4 августа.