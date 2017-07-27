На Кубани погиб тяжелоатлет Сергей Петросян

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На Кубани погиб тяжелоатлет Сергей Петросян

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Тело 29-летнего спортсмена и двукратного чемпиона Европы обнаружили в русле реки.

В Краснодарском крае в возрасте 29 лет погиб двукратный чемпион Европы по тяжёлой атлетике Сергей Петросян. Об этом сообщил на своей странице в "Фейсбуке" мэр города Горячий Ключ Иван Федоровский.

<p>Сергей Петросян. Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100015375873429&hc_ref=ARQjMqaxHvPgLrsQbtQV1yGX7abhhtLXpFzEMe7UXPcjOn02pBTJcHXO4qDv_TeWa40&fref=nf" target="_blank">Иван Федоровский</a></p>

— Горячий Ключ потерял прекрасного человека и талантливого спортсмена, трагически погиб Сергей Петросян, — написал он. — Целеустремлённый и талантливый тяжелоатлет оставил яркий след в российском спорте, одержав множество громких побед.

Как сообщают местные СМИ, Петросян ушёл из дома 20 июля, а спустя четыре дня в русле реки было обнаружено его тело без признаков насильственной смерти.

Петросян является чемпионом Европы 2007 и 2008 годов в весовой категории до 62 килограммов.

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