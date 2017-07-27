На Кубани погиб тяжелоатлет Сергей Петросян

В Краснодарском крае в возрасте 29 лет погиб двукратный чемпион Европы по тяжёлой атлетике Сергей Петросян. Об этом сообщил на своей странице в "Фейсбуке" мэр города Горячий Ключ Иван Федоровский.
— Горячий Ключ потерял прекрасного человека и талантливого спортсмена, трагически погиб Сергей Петросян, — написал он. — Целеустремлённый и талантливый тяжелоатлет оставил яркий след в российском спорте, одержав множество громких побед.
Как сообщают местные СМИ, Петросян ушёл из дома 20 июля, а спустя четыре дня в русле реки было обнаружено его тело без признаков насильственной смерти.
Петросян является чемпионом Европы 2007 и 2008 годов в весовой категории до 62 килограммов.
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