На Кубани погиб тяжелоатлет Сергей Петросян

Тело 29-летнего спортсмена и двукратного чемпиона Европы обнаружили в русле реки.

В Краснодарском крае в возрасте 29 лет погиб двукратный чемпион Европы по тяжёлой атлетике Сергей Петросян. Об этом сообщил на своей странице в "Фейсбуке" мэр города Горячий Ключ Иван Федоровский.

— Горячий Ключ потерял прекрасного человека и талантливого спортсмена, трагически погиб Сергей Петросян, — написал он. — Целеустремлённый и талантливый тяжелоатлет оставил яркий след в российском спорте, одержав множество громких побед.

Как сообщают местные СМИ, Петросян ушёл из дома 20 июля, а спустя четыре дня в русле реки было обнаружено его тело без признаков насильственной смерти.

Петросян является чемпионом Европы 2007 и 2008 годов в весовой категории до 62 килограммов.